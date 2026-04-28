Die Rheinmetall-Aktie hat nach dem Rekordlauf deutlich korrigiert und rund -35% an Wert verloren. Damit hat sich das zuvor starke Chartbild spürbar eingetrübt, während wichtige Unterstützungen in den Fokus rücken. Nun stellt sich die Frage, ob der Rücksetzer eine Chance eröffnet oder weiterer Druck droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Die Rheinmetall-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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