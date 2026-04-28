© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-EPünktlich zum Start in die Woche hat Rheinmetall ein Lebenszeichen von sich gegeben. Ist das der Anfang einer Trendwende oder ist hier weiter Geduld gefragt? Ein seltenes Bild: Rheinmetall auf dem DAX-Siegertreppchen Mit einem Plus von rund 2,0 Prozent gehörte die Aktie des deutschen Rüstungsprimus Rheinmetall zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX. Das Unternehmen profitierte vor allem von neuen Aufträgen sowie genaueren Zahlen zu den aktuellen Aufrüstungsbemühungen der Bundesrepublik. Die Rheinmetall-Aktie an der Index-Spitze? Das hatte in den vergangenen Wochen Seltenheitswert. Trotz geopolitischer Krisen befindet sich das Papier aktuell fest in der Hand der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE