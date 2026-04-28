"…macht jetzt irgend es Praktikum. Statt nachem Studium endlich richtig go schaffe. Aber gäll, das isch die Generation, i dem Alter wäred mir scho längst…" Was der ältere Herr in diesem Alter bereits geschafft und getan hatte, habe ich leider nicht mehr erfahren, weil er mit seiner Begleitung den Zug verliess. Der Aussage ging voraus, dass eine mutmasslich Mitte-20jährige Person studiert hat und nun, statt endlich richtig Geld zu verdienen, ein Praktikum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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