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KAP AG VERÖFFENTLICHT GESCHÄFTSBERICHT 2025 UND PROGNOSE FÜR 2026
Fulda, 28. April 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute ihren vollständigen und geprüften Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die finalen Zahlen bestätigen im Wesentlichen die am 12. März 2026 veröffentlichten vorläufigen Kennzahlen. In einem anspruchsvollen Marktumfeld, insbesondere im Automotive- und Industriesektor, erzielte KAP im Geschäftsjahr 2025 im Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 241,4 Mio. EUR und lag damit um 4,4 % unter dem Vorjahreswert von 252,5 Mio. EUR. Das normalisierte EBITDA belief sich auf 20,9 Mio. EUR und lag damit leicht über dem vorläufigen Wert, verfehlte das Vorjahresniveau in Höhe von 21,9 Mio. EUR jedoch um 4,6 %. Die normalisierte EBITDA-Marge blieb mit 8,7 % (i. Vj. 8,7 %) konstant.
Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 hat unsere Erwartungen insgesamt nicht erfüllt und zeigt deutlich, dass wir die eingeleiteten Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen mit hoher Konsequenz weiter vorantreiben müssen. Mit der erfolgreichen Refinanzierung des Konsortialkredits haben wir eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, um unsere Maßnahmen auf einer verlässlichen finanziellen Basis umzusetzen. Unser Fokus liegt 2026 klar darauf, Strukturen anzupassen, die Kostenbasis und die operative Entwicklung in den betroffenen Segmenten engineered products und surface technologies nachhaltig zu verbessern."
Das vorliegende Gutachten nach IDW S6 bestätigt die Maßnahmen zur operativen und strategischen Neuausrichtung des Konzerns. Das Ergebnis unterstützt KAP dabei, bestehende Strukturen nochmals kritisch zu hinterfragen und weitere konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit umzusetzen. Dazu zählen insbesondere Kapazitätsanpassungen in einzelnen Geschäftsbereichen, eine stärkere Fokussierung der Produktportfolios sowie zusätzliche Maßnahmen im gesamten Konzern. Ziel ist es, die Kostenbasis nachhaltig zu senken, die Effizienz in den Geschäftsbereichen zu steigern und KAP wieder insgesamt profitabel zu machen.
Entwicklung der Segmente im Geschäftsjahr 2025
Im Segment flexible films setzte sich die positive Entwicklung auch im Geschäftsjahr 2025 fort. Das Segment profitierte von einer starken Nachfrage im Bereich gewebeverstärkter Poolfolien sowie von einem verbesserten Produktmix. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,8 % auf 85,4 Mio. EUR (i. Vj. 81,5 Mio. EUR), das normalisierte EBITDA erhöhte sich um 22,4 % auf 14,2 Mio. EUR (i. Vj. 11,6 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend um 2,4 Prozentpunkte auf 16,6 % (i. Vj. 14,2 %).
Im Segment engineered products belastete die schwächere Nachfrage wichtiger Kundengruppen aus dem Automotive- und Industriesektor die Geschäftsentwicklung. Die Umsatzerlöse gingen um 10,2 % auf 99,2 Mio. EUR (i. Vj. 110,5 Mio. EUR) zurück, während das normalisierte EBITDA mit 6,4 Mio. EUR (i. Vj. 6,5 Mio. EUR) nahezu stabil blieb. Damit verbesserte sich die normalisierte EBITDA-Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 6,5 %.
Das Segment surface technologies war weiterhin stark von der schwachen Nachfrage, insbesondere aus dem Automotive-Sektor, betroffen. Die Umsatzerlöse sanken um 6,5 % auf 56,0 Mio. EUR (i. Vj. 59,9 Mio. EUR), das normalisierte EBITDA verringerte sich um 59,2 % auf 3,1 Mio. EUR (i. Vj. 7,6 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge fiel damit um 7,2 Prozentpunkte auf 5,5 % (i. Vj. 12,7 %).
Im Rahmen der jährlichen Impairmenttests gemäß IAS 36 waren aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen im Automotive-Sektor in den Segmenten engineered products und surface technologies Wertminderungen von insgesamt 50,9 Mio. EUR notwendig. Davon entfielen 44,2 Mio. EUR auf das Segment surface technologies und 6,7 Mio. EUR auf das Segment engineered products. Auch wenn die Wertminderungen keinen Einfluss auf die Liquidität haben, verdeutlichen sie die strukturellen Herausforderungen und die eingeschränkte Ertragskraft der betroffenen Segmente unter den aktuellen Marktbedingungen. Einschließlich der vorgenommenen Wertminderungen belief sich das Konzernjahresergebnis im Geschäftsjahr 2025 auf -67,5 Mio. EUR (i. Vj. -45,7 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Bilanzverlusts wird für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende ausgeschüttet. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2025 bei 23,9 % nach 46,1 % zum Vorjahresstichtag.
Refinanzierung schafft Handlungsspielraum für weiteren Transformationsprozess
Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Der vollständige, geprüfte und testierte Geschäftsbericht 2025 steht auf der Website der KAP zum Download zur Verfügung.
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28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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