Ein Befreiungsschlag und eine Verpflichtung an die Zukunft zugleich: Die Beteiligungsgesellschaft KAP hat sich kurz vor dem Auslaufen des 2022 aufgesetzten Konsortialkredits mit den finanzierenden Banken über eine Verlängerung der Vereinbarungen bis Ende März 2029 geeinigt. Dabei geht es um ein Volumen von in Summe immerhin 96,0 Mio. Euro. Die Verzinsung liegt bei EURIBOR zuzüglich 4,50 Prozent. Zum Vergleich: Der vor vier Jahren ausgehandelte Vertrag sah Margen zwischen 1,80 und 2,85 Prozent über EURIBOR vor. Die Risikoprämie ist also nochmals deutlich angestiegen. Alles andere hätte jedoch auch gewundert....Den vollständigen Artikel lesen ...
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