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KAP AG STARTET ERWARTUNGSGEMÄSS IN DAS NEUE GESCHÄFTSJAHR UND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR 2026
Fulda, 28. Mai 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), ist wie erwartet verhalten in das erste Quartal 2026 gestartet. Das Marktumfeld, insbesondere im Automotive- und Industriesektor, blieb anspruchsvoll. Zusätzlich wirkten sich die geopolitischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dämpfend auf die Nachfrage bei wichtigen Kundengruppen aus. Gestiegene Ölpreise und Energiekosten belasteten die gesamten Wertschöpfungsketten und führten zu geringeren Abrufen oder temporären Verschiebungen von Abrufen, was die Umsatzentwicklung beeinträchtigte. Im strategischen Fokus standen daher die im April 2026 erfolgreich abgeschlossene Refinanzierung und die umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen, die im weiteren Jahresverlauf konsequent fortgesetzt werden und sich sukzessive positiv auf die operative Ertragskraft auswirken sollen.
Verhaltene Entwicklung im ersten Quartal 2026
Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: "Im ersten Quartal lag unser Hauptfokus noch auf dem Refinanzierungsprozess, den wir mit Unterzeichnung im April 2026 erfolgreich abschließen konnten. Damit haben wir die Basis für die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen, die wir umgehend nach der Unterzeichnung begonnen haben, geschaffen. Sie betreffen alle drei Segmente und die KAP Holding in Form von Kosteneinsparungen auf sämtlichen Ebenen, Anpassungen bei unseren Produktportfolien und Produktionskapazitäten sowie Vertriebsinitiativen. Wir verzichten dabei bewusst auf unrentablen Umsatz und richten unsere Kapazitäten konsequent am tatsächlichen Bedarf aus. Dazu gehören auch tiefgreifende Entscheidungen wie die schrittweise Produktionsverlagerung vom unrentablen Standort in Hessisch Lichtenau zu den beiden bestehenden Standorten in Tschechien und Indien im Segment engineered products. Mit der Schließung des deutschen Standorts zum 30. Juni 2027 folgen wir unseren Kunden in neue Zielmärkte und nutzen unsere Ressourcen besser. Insgesamt stärken wir damit die operative Wettbewerbsfähigkeit des Segments engineered products und richten unsere Aktivitäten an den aktuellen Marktentwicklungen aus."
Entwicklung in den Segmenten vom anspruchsvollen Marktumfeld geprägt
Wie in den anderen Segmenten war auch im Segment surface technologies die Entwicklung im ersten Quartal 2026 von der anhaltend schwachen Nachfrage nach Oberflächenbeschichtungen aus dem Automotive-Sektor geprägt. In diesem überaus schwierigen Marktumfeld sank der Umsatz auf 12,9 Mio. EUR (i. Vj. 15,0 Mio. EUR). Die eingeleiteten Maßnahmen zu den Kapazitätsanpassungen - zu denen auch die Schließung des unrentablen Werks in Leisnig zum 31. Dezember 2025 zählte, das im Vorjahresquartal noch 0,8 Mio. EUR zum Umsatz beitrug - sowie zur Verbesserung der Kostenstrukturen haben bereits zu einem deutlichen Rückgang des absoluten Personalaufwands geführt. Diese ersten positiven Effekte aus den eingeleiteten Maßnahmen zeigen sich aber noch nicht im operativen Ergebnis. Das normalisierte EBITDA verringerte sich vor diesem Hintergrund im ersten Quartal 2026 auf 0,3 Mio. EUR (i. Vj. 0,6 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge lag damit bei 2,3 % (i. Vj. 4,0 %). Das normalisierte EBIT verbesserte sich aufgrund der deutlich gesunkenen Abschreibungen auf -0,2 Mio. EUR (i. Vj. -2,5 Mio. EUR). Die normalisierte EBIT-Marge betrug - 1,6 % nach - 16,5 % im Vorjahresquartal.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
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28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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