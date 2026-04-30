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KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT



30.04.2026 / 18:20 CET/CEST

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KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT Sprecher des Vorstands Marten Julius verlässt das Unternehmen

Ralph Rumberg leitet das Unternehmen als Alleinvorstand Fulda, 30. April 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Marten Julius und der Aufsichtsrat haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Marten Julius zum 1. Mai 2026 sein Amt als Sprecher des Vorstands niederlegt und aus dem Vorstand sowie dem Unternehmen ausscheidet. Die Aufgaben von Marten Julius übernimmt Ralph Rumberg, der die KAP in seiner neuen Position als CEO/CRO im Einklang mit der Satzung als Alleinvorstand leitet. Mit diesem Schritt ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt und die Umsetzung des eingeleiteten Restrukturierungsprozesses gewährleistet.



Marten Julius hat die Entwicklung der KAP AG in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und wichtige Impulse für die strategische Neuausrichtung der KAP gesetzt. Mit der erfolgreichen Verlängerung des bestehenden Konsortialkreditvertrags, die den Handlungsspielraum für die weitere Unternehmensentwicklung sichert, hat er zudem eine wesentliche Grundlage für den weiteren Restrukturierungsprozess geschaffen.



Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: "Wir danken Marten Julius für die geleistete Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat während seiner Tätigkeit maßgebliche Impulse für die strategische und operative Neuausrichtung der KAP gesetzt und das Unternehmen in einem herausfordernden Umfeld mit sehr großem Engagement geleitet. Für die geleisteten Verdienste danken wir Marten Julius ausdrücklich und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg."





Kontakt: KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327





Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films, engineered products und surface technologies. Derzeit ist KAP mit 18 Standorten und rund 1.550 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).



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