Wallisellen - Cisco (NASDAQ: CSCO), Anbieter von Unternehmensnetzwerk- und Cybersicherheitslösungen, hat heute den «Cisco Universal Quantum Switch» vorgestellt, einen funktionsfähigen Forschungsprototyp. Er ist ein weiterer Beleg für die Fortschritte von Ciscos Quantennetzwerkprogramm, das auf jahrelanger Grundlagenforschung, Praxistests und einem wachsenden Partnernetzwerk beruht. Quantencomputer kodieren Informationen auf unterschiedliche Weise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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