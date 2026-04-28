Washington / Teheran - Der Iran setzt die Blockade der strategisch wichtigen Strasse von Hormus nach Einschätzung von US-Aussenminister Marco Rubio gezielt als Waffe mit grösstmöglicher Wirkung ein. «Die Strasse von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen - und sie geben damit an», sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News. Deshalb dürften die Machthaber in Teheran niemals in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab