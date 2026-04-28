Sunshare hat ein Balkonkraftwerk mit Mikro-Stromspeicher vorgestellt. Im Mittelpunkt der Produkteinführung steht der Balkon-Mikrospeichersystem der Glory-Serie. Es ist laut Hersteller auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und soll bis zu 8.000 tiefe Ladezyklen überstehen. Zudem soll die thermische Stabilität für strukturelle Sicherheit sorgen. Der PV-Speicher ist modulare aufgebaut. Die kleinste Einheit kann 1,52 kWh Energie speichern. Sie […] Sunshare hat ein Balkonkraftwerk mit Mikro-Stromspeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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