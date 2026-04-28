Zuerst +50%… jetzt ein $20M Graphen-Deal - ist das der Start wie bei Hydrograph?!

Anzeige / Werbung

Wenn Sie diesen Sektor auch nur ansatzweise verfolgt haben, spüren Sie es. Noch nicht laut. Noch nicht überall. Aber da baut sich etwas auf.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) (https://plaidtechnologiesinc.com/de) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Graphen kommt zurück.

Und wenn Sie lange genug dabei sind - wissen Sie, wie schnell das kippen kann.

Sie haben diese Bewegung schon einmal gesehen

Machen wir es einfach.

Sie haben gesehen, wie HydroGraph Clean Power Inc. von etwa 0,30 CAD auf 12 CAD gelaufen ist.

Jetzt steht die Aktie bei rund 7,30 CAD.

Das war kein langsamer Aufbau.

Das war ein plötzlicher Zufluss von Aufmerksamkeit.

Retail ist reingegangen. Schnell.

Und die Bewertung ist nachgezogen - lange bevor alles wirklich bewiesen war.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Und hier ist der Punkt, den kaum jemand klar ausspricht:

HydroGraph musste nicht alles liefern.

Es musste nur glaubwürdig machen, dass Graphen wichtig wird.

Das hat gereicht.

Und dann kommt DAS - vor wenigen Minuten

Jetzt wird es interessant.

Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) hat soeben eine definitive Graphen-Liefervereinbarung bekannt gegeben - bis zu 20.000.000 CAD.

Lesen Sie das nochmal.

Zwanzig Millionen.

Kein Testlauf. Keine kleine Bestellung.

Eine echte Lieferstruktur.

Das ist die Art von News, die viele überfliegen.

Sollten sie nicht.

Denn genau hier verschiebt sich die Story.

Sie sichern sich keine 20 Mio. an Material, wenn Sie nicht vorhaben, es zu verwenden.

Sie verhandeln keine Preise Richtung 80 CAD pro Gramm, wenn Sie nicht an Skalierung denken.

Sie bauen keine 24-Monats-Struktur, wenn Sie nicht weiter sind als nur "Testen".

Das ist nicht mehr:

"Wir schauen uns Graphen an"

Das ist:

"Wir bereiten den Einsatz vor"

Und das Timing ist entscheidend.

Denn das kommt direkt nach:

+50% Kursanstieg

Anstehenden Feldtests in den USA

Bereits ausgeliefertem Material in reale Anwendungen

Das ist kein Zufall.

Das ist eine Abfolge.

Plaid verkauft kein Graphen - es setzt es ein

Hier liegt der Denkfehler vieler.

Die meisten Graphen-Unternehmen versuchen, im Produktionsspiel zu gewinnen.

Reinheit. Skalierung. Output.

Alles wichtig.

Aber nicht dort, wo das Geld verdient wird.

Das ist nur der Rohstoff.

Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) geht einen Schritt weiter.

Die zentrale Frage ist nicht:

"Können wir Graphen herstellen?"

Sondern:

"Wo verändert Graphen tatsächlich das Ergebnis?"

Und genau das wird jetzt umgesetzt.

Nicht nur gedacht.

Ein Bereich ist bereits in der echten Welt angekommen

Vergessen wir kurz die Theorie.

Das hier ist real.

Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) hat bereits Graphen an Petro Flow geliefert.

Die ersten Feldtests in den USA laufen im Q2 2026 an.

Echte Bohrlöcher.

Echte Bedingungen.

Keine Laborumgebung.

Und der Markt ist riesig.

Rund 4,5 Millionen verlassene Bohrlöcher allein in den USA.

Viele davon lecken Methan.

Das ist:

Ein Umweltproblem

Ein regulatorisches Problem

Ein massives Kostenproblem

Die US-Regierung hat bereits 4,7 Milliarden USD bereitgestellt.

Dieses Geld wird eingesetzt.

Und jetzt kommt Plaid ins Spiel.

Graphen-verstärkter Zement, der:

Schneller abbinden kann

Früher Festigkeit erreicht

Langfristig stabiler bleibt

Ausfallrisiken reduziert

Das ist kein kleines Upgrade.

Das ist ein echter wirtschaftlicher Hebel.

Der unterschätzte Punkt: Umsetzung

Hier scheitern die meisten Technologien.

Nicht an der Leistung.

Sondern an der Anwendung.

Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) hat genau hier angesetzt.

Weg von komplexer Vor-Ort-Technik…

hin zu einem fertigen Additiv.

Das wirkt unscheinbar.

Ist aber entscheidend.

Denn jetzt braucht niemand:

Neue Maschinen

Neue Abläufe

Neue Schulungen

Es funktioniert innerhalb bestehender Systeme.

Und genau so skaliert man.

Und dann kommt das Kapital

Direkt im Anschluss:

Eine Finanzierung über bis zu 3.000.000 CAD

Aktienkurs darunter.

Das ist keine Schwäche.

Das ist Stärke.

Kapital kommt über Marktpreis rein.

Das bedeutet:

Vertrauen.

Und Geschwindigkeit.

Denn jetzt kann das Unternehmen:

Tests beschleunigen

Anwendungen erweitern

Schneller skalieren

Und genau das ist in dieser Phase entscheidend.

Genau hier liegt die Fehlbewertung

Es gibt immer ein Muster.

Technologie entsteht Erste Daten Erste reale Anwendung Supply + Kapital gesichert Markt reagiert

Die meisten steigen bei Punkt 5 ein.

Die Bewegung passiert zwischen 3 und 4.

Und genau dort steht Plaid Technologies (WKN: A41F7S | Symbol: 5QX0) gerade.

Die Lücke ist noch offen

HydroGraph → Milliardenbewertung

Plaid ~30 Mio. CAD

Der Markt hat entschieden, dass Graphen wichtig ist.

Was er noch nicht vollständig bewertet hat:

Was passiert, wenn Graphen tatsächlich eingesetzt wird.

Und genau dort sitzt Plaid.

Es ist früh - genau deshalb ist es interessant

Das hier ist nicht risikofrei.

Die Tests müssen liefern.

Die Skalierung muss funktionieren.

Aber genau deshalb ist die Bewertung dort, wo sie ist.

Denn sobald sich diese Punkte bestätigen -

bleibt das keine 25-Millionen-Story.

Die meisten werden warten

Auf:

Bestätigungen

Partnerschaften

Umsätze

Dann ist es zu spät für den frühen Einstieg.

Denn wenn Sie diese Art von Bewegung schon einmal gesehen haben…

wissen Sie:

Sie passiert nicht, wenn alles klar ist.

Sie passiert vorher.

Und genau dort stehen wir gerade.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA44888L1085,CA7261351067