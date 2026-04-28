Zürich - Die Schweizer Asset-Management-Branche weist für das erster Quartal 2026 minim höhere Vermögen aus. Nach einem starken Jahresauftakt folgte im März mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs eine abrupte Kehrtwende. Die im Fondsmarkt verwalteten Vermögen stiegen im Startquartal leicht um 0,1 Prozent auf 1'742 Milliarden Franken, wie die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Dienstag mitteilte. Dabei seien dem Markt netto insgesamt Neugelder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab