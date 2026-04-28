ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston beschrieb am Montagabend die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht und die Argumente der Parteien. Der Supreme Court habe erwartungsgemäß mit vielen Fragen ein breites Spektrum abgedeckt. Diskutieren will Weston darüber am Dienstagnachmittag mit einem Anwalt der Kanzlei Morgan & Morgan./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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