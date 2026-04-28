Amberg (ots) -Smartphones sind für viele Menschen zum wichtigsten Kommunikationsmittel geworden - für Nachrichten, Fotos, Videoanrufe oder die schnelle Abstimmung im Familienalltag. Gleichzeitig zeigt sich: Je älter die Nutzer:innen, desto häufiger wird die Bedienung zur Hürde. Nicht aus Desinteresse, sondern weil Geräte und Menüs oft nicht auf typische Bedürfnisse im Alter ausgerichtet sind, etwa eingeschränktes Sehvermögen, nachlassende Feinmotorik oder Unsicherheit im Umgang mit komplexen Einstellungen.Der schwedische Technologiehersteller Doro hat sich auf Lösungen für Senior:innen spezialisiert und setzt mit der neuen Smartphone-Serie Aurora (https://www.doro.com/de-at/landing-page/doro-aurora/) genau hier an: Funktionen, die den Einstieg erleichtern und den Alltag praktisch unterstützen. Ein Blick auf aktuelle Zahlen zeigt den hohen Bedarf. In einer Doro-Studie gaben 51 Prozent der befragten Senior:innen an, Sorge zu haben, versehentlich "etwas Falsches zu drücken"; 49 Prozent empfinden die Navigation durch Apps als schwierig. Wenn sich diese Unsicherheit verfestigt, führt das häufig dazu, dass zentrale Möglichkeiten, etwa digitale Kommunikation oder Services wie Online-Terminvereinbarungen, weniger genutzt werden. Doros Ansatz: weniger Komplexität in den entscheidenden Momenten und eine Gestaltung, die Sicherheit vermittelt, ohne Funktionen einzuschränken.Klarer Aufbau, verständliche BedienungDazu gehört bei Aurora eine klar strukturierte Benutzeroberfläche (Doro Easy Interface) mit gut lesbarer Schrift, großen Symbolen und einfacher Menüführung. Ergänzend setzen die Geräte auf eben wichtige physische Bedienelemente: drei Tasten für zentrale Funktionen und eine dedizierte Home-Taste, die jederzeit zurück zum Startbildschirm führt. Das soll insbesondere dann helfen, wenn sich Nutzer:innen im Menü "verirren" oder bestimmte Schritte nicht mehr nachvollziehen können. Ebenfalls integriert ist Doro ClearSound, das Telefonate durch lauten und klaren Klang verständlicher macht. Ein Aspekt, der im Alltag oft unterschätzt wird, wenn Hörvermögen nachlässt oder Gespräche an Orten mit viel Hintergrundgeräuschen geführt werden.Sicherheit und Unterstützung - auch aus der FerneNeben Bedienbarkeit spielt das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle. Alle Modelle verfügen über den Doro Secure Button. Mit einem Tastendruck lässt sich ein Alarm auslösen, der auch GPS-Positionsdaten an ein persönliches Unterstützungsnetzwerk sendet. Das richtet sich nicht nur an Nutzer:innen, sondern auch an ihre Angehörige. Ein weiterer Aspekt der Doro-Erhebung zeigt: 80 Prozent der unterstützenden Angehörigen empfinden es als beruhigend zu wissen, dass ihre Verwandten ein Smartphone besitzen, das auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.Für den praktischen Alltag relevant ist zudem die Möglichkeit der Fernunterstützung per TeamViewer: Angehörige können aus der Distanz bei Einstellungen, Updates oder anderen auftretenden Problemen helfen. Das ist besonders wichtig, da 59 Prozent der Angehörigen angeben, dass ältere Familienmitglieder hier häufig Schwierigkeiten haben. Ergänzend bietet Doro mit der HELFERLINE-Kooperation eine weitere Anlaufstelle, die Nutzer:innen bei Fragen rund um Bedienung und Einrichtung unterstützt und damit den Einstieg in die Smartphone-Nutzung zusätzlich erleichtert.Drei Modelle für unterschiedliche GewohnheitenDie Aurora-Serie umfasst drei Modelle, die unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten abdecken sollen: Das Aurora A10 ist ein kompaktes 4,5-Zoll-Smartphone. Das Aurora A20 kombiniert ein 4,5-Zoll-Display mit einer physischen Nummerntastatur und richtet sich damit an Personen, die den Übergang vom klassischen Handy zum Smartphone schrittweise gestalten möchten.Das Aurora A30 ist das fortschrittlichste Modell der Reihe: Es bietet ein großes 6,1-Zoll-Display, eine Dual-Kamera (50 Megapixel) sowie einen erweiterten Speicherplatz und richtet sich an Nutzer:innen, die eine intensivere Smartphone-Nutzung vorziehen. A10 und A20 verfügen jeweils über eine 13-Megapixel-Kamera.Hergestellt werden die Geräte mit Blick auf ein umweltfreundlicheres Design unter anderem durch den Einsatz recycelter Materialien. Ergänzend ist ein kabelloses Ladegerät erhältlich, das sich elegant in das Wohnumfeld integriert und über ein dimmbares Licht verfügt.Die Aurora-Reihe zeigt, dass digitale Kommunikation nicht an Bedienhürden scheitern muss, sondern mit zugänglich gestalteter Technik und passenden Support-Angeboten für viele Menschen wieder selbstverständlicher wird.Pressekontakt:Helena HöfelsauerT: +49 (0) 89 17301912E: helena.hoefelsauer@teamlewis.comW: www.doro.comOriginal-Content von: DORO AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83212/6264016