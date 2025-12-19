The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2025
ISIN Name
CA74349R1055 PROPHECY DEFI INC.
SE0000215493 DORO INH. SK 1
SE0009663834 BAMBUSER AB
SE0015961826 DIAGONAL BIO AB
US8761082002 VISIONS.AI ADR DL-,001
US98923K1034 ZEEKR INT.T.H. SP.ADR/10
