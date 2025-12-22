The following instruments on XETRA do have their first trading 22.12.2025
Aktien
1 IT0005672461 gAIn360 S.p.A.
2 AU000000CAZ6 Cazaly Resources Ltd.
3 US58507V1070 Medline Inc.
4 SE0027099326 Bambuser AB
5 CA30228H1055 Bird River Resources Inc.
6 CA74349R3036 Prophecy DeFi Inc.
7 US8761083091 VisionSys AI Inc. ADR
Anleihen
1 AU3CB0299816 Ausnet Services Holdings Pty Ltd.
2 AU3CB0322626 Barclays PLC
3 AU3CB0315638 Commonwealth Bank of Australia
4 AU3CB0297018 Emirates NBD Bank PJSC
5 AU3CB0322063 Lloyds Banking Group PLC
6 AU3CB0310175 National Australia Bank Ltd.
7 AU3CB0313625 Origin Energy Finance Ltd.
8 USP90475AB31 Telefónica Celular del Paraguay S.A.
9 AU3CB0322337 Westpac Banking Corp.
10 AU3CB0328193 Westpac Banking Corp.
11 AU3CB0303543 Woolworths Group Ltd.
12 DE000A460BW8 DS Investor GmbH
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.12.2025
Aktien
1 IT0005672461 gAIn360 S.p.A.
2 AU000000CAZ6 Cazaly Resources Ltd.
3 US58507V1070 Medline Inc.
4 SE0027099326 Bambuser AB
5 CA30228H1055 Bird River Resources Inc.
6 CA74349R3036 Prophecy DeFi Inc.
7 US8761083091 VisionSys AI Inc. ADR
Anleihen
1 AU3CB0299816 Ausnet Services Holdings Pty Ltd.
2 AU3CB0322626 Barclays PLC
3 AU3CB0315638 Commonwealth Bank of Australia
4 AU3CB0297018 Emirates NBD Bank PJSC
5 AU3CB0322063 Lloyds Banking Group PLC
6 AU3CB0310175 National Australia Bank Ltd.
7 AU3CB0313625 Origin Energy Finance Ltd.
8 USP90475AB31 Telefónica Celular del Paraguay S.A.
9 AU3CB0322337 Westpac Banking Corp.
10 AU3CB0328193 Westpac Banking Corp.
11 AU3CB0303543 Woolworths Group Ltd.
12 DE000A460BW8 DS Investor GmbH
