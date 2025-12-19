Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA74349R1055 Prophecy DeFi Inc. 19.12.2025 CA74349R3036 Prophecy DeFi Inc. 22.12.2025 Tausch 50:1
SE0009663834 Bambuser AB 19.12.2025 SE0027099326 Bambuser AB 22.12.2025 Tausch 30:1
CA0908232048 Bird River Resources Inc. 19.12.2025 CA30228H1055 Bird River Resources Inc. 22.12.2025 Tausch 1:1
US8761082002 VisionSys AI Inc. 19.12.2025 US8761083091 VisionSys AI Inc. 22.12.2025 Tausch 50:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA74349R1055 Prophecy DeFi Inc. 19.12.2025 CA74349R3036 Prophecy DeFi Inc. 22.12.2025 Tausch 50:1
SE0009663834 Bambuser AB 19.12.2025 SE0027099326 Bambuser AB 22.12.2025 Tausch 30:1
CA0908232048 Bird River Resources Inc. 19.12.2025 CA30228H1055 Bird River Resources Inc. 22.12.2025 Tausch 1:1
US8761082002 VisionSys AI Inc. 19.12.2025 US8761083091 VisionSys AI Inc. 22.12.2025 Tausch 50:1
© 2025 Xetra Newsboard