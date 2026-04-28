BioNxt Solutions Inc.: BioNxt setzt auf fortschrittliche Drug-Delivery-Strategie und psychedelische Wirkstoffbibliothek im aufstrebenden Therapeutika-Markt bei wachsender globaler Dynamik

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 28. April 2026 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FSE:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Systeme zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es Möglichkeiten evaluiert, seine proprietären Technologien zur Arzneimittelverabreichung auf den aufstrebenden Bereich der psychedelischen Therapeutika anzuwenden, als Reaktion auf die weltweit zunehmende Dynamik in den Bereichen Regulierung, klinische Forschung und Politik.

Jüngste Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, darunter politische Initiativen zur Erweiterung und Beschleunigung von Forschungswegen für in der Erprobung befindliche Therapien zur Behandlung schwerwiegender psychischer Erkrankungen wie posttraumatischer Belastungsstörung, Depression und Sucht, signalisieren einen zunehmenden institutionellen Wandel hin zur strukturierten Bewertung psychedelischer Wirkstoffe innerhalb etablierter regulatorischer Rahmenbedingungen.

Parallel dazu treibt Europa die klinische Forschung in diesem Bereich weiter voran, wobei sich Deutschland zu einem wichtigen Zentrum für groß angelegte Studien zu Psychedelika entwickelt, darunter multizentrische klinische Studien zur Bewertung von Psilocybin-unterstützten Therapien. Diese Entwicklungen unterstreichen insgesamt einen globalen Wendepunkt in der Entwicklung der nächsten Generation von Behandlungen für psychische Erkrankungen.

BioNxt hat bereits grundlegende Kompetenzen in der pharmazeutischen Psychedelika-Forschung aufgebaut, darunter die Entwicklung von Wirkstoffen in pharmazeutischer Qualität, die Entwicklung neuartiger Verbindungen sowie Forschungskooperationen im Bereich kontrollierter Substanzen. Das Unternehmen hat zudem die Entwicklung einer proprietären Bibliothek psychedelisch inspirierter Verbindungen bekannt gegeben, die darauf ausgelegt sind, pharmakokinetische und therapeutische Profile zu optimieren. BioNxt hat eine Patentanmeldung für ein Portfolio solcher neuartiger Verbindungen eingereicht, wobei die damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte beim Unternehmen verbleiben.

Fortschrittliche Arzneimittelverabreichung als fehlendes Glied in psychedelischen Therapien der nächsten Generation

Während sich die psychedelische Forschung in der Frühphase vor allem auf natürlich vorkommende Verbindungen konzentriert hat, bleibt das Fehlen standardisierter, skalierbarer und patientenfreundlicher Verabreichungssysteme ein entscheidendes Hindernis für eine breitere klinische und kommerzielle Anwendung.

Aktuelle Ansätze stützen sich oft auf die orale Verabreichung oder überwachte klinische Umgebungen, was die Dosierungsgenauigkeit, die Steuerung des Wirkungseintritts und die allgemeine Skalierbarkeit der Behandlung einschränken kann.

Die Kernkompetenz von BioNxt liegt in fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungstechnologien, darunter sublinguale orale Dünnfilmsysteme und transdermale Plattformen. Diese Technologien sind darauf ausgelegt, eine präzise und reproduzierbare Dosierung, einen schnellen und kontrollierbaren Wirkungseintritt, eine verbesserte Bioverfügbarkeit sowie eine nicht-invasive Verabreichung zu ermöglichen.

Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für Wirkstoffe, die auf das zentrale Nervensystem wirken, da die therapeutischen Ergebnisse dort eng mit der pharmakokinetischen Kontrolle und der Patientenerfahrung verbunden sind.

Die Dünnfilm-Wirkstoffabgabeplattform des Unternehmens wurde bereits bei neurologischen und Autoimmun-Indikationen eingesetzt, darunter auch im Rahmen seines führenden Cladribin-Programms. Diese Plattform wird durch ein wachsendes internationales Portfolio an geistigem Eigentum gestützt, darunter das eurasische Patent Nr. 051510 und das europäische Patent Nr. 4539857, die sublinguale Arzneimittelabgabezusammensetzungen für neurodegenerative und Autoimmunerkrankungen abdecken.

Durch die Kombination von Verabreichungspräzision und Wirkstoffinnovation ist BioNxt davon überzeugt, eine neue Klasse klinisch nutzbarer psychedelischer Therapeutika zu ermöglichen, die besser für skalierbare und regulierte Umgebungen im Gesundheitswesen geeignet sind.

Erschließung strategischen Werts durch Nutzung der Plattform

BioNxt ist davon überzeugt, dass seine Integration von Formulierungswissenschaft, proprietären Verabreichungstechnologien und bisherigen Kompetenzen in der Wirkstoffentwicklung das Unternehmen in die Lage versetzt, Chancen in der möglicherweise nächsten Phase der psychedelischen Therapeutika zu bewerten, in der Verabreichung, Dosierungspräzision und Patientenerfahrung zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen werden.

Wichtig ist, dass diese Strategie einen kapitaleffizienten Ansatz ermöglicht, indem bestehende Technologien, geistiges Eigentum und bisherige Forschungsergebnisse genutzt werden, anstatt eine neue Plattform von Grund auf aufzubauen.

"Die weltweite Dynamik hinter der psychedelischen Medizin wird zunehmend sowohl durch politische Entwicklungen als auch durch fortschreitende klinische Forschung unterstützt", sagte Prof. Dr. Raimar Löbenberg, Mitbegründer und Direktor von BioNxt. "Bei BioNxt haben wir bedeutende Kompetenzen in diesem Bereich aufgebaut, insbesondere in der Wirkstoffentwicklung, einschließlich einer bereits isolierten und etablierten Bibliothek psychedelischer Moleküle sowie fortschrittlicher Plattformen zur Wirkstoffverabreichung. Wir glauben, dass diese Technologien eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von Therapien der nächsten Generation für das zentrale Nervensystem spielen können, und wir prüfen aktiv, wie sie in diesem aufstrebenden Bereich eingesetzt werden können."

Wachsende Marktchancen bei Therapeutika für Psychedelika und psychische Gesundheit

Psychische Erkrankungen stellen eine der größten globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen dar und betreffen laut der Weltgesundheitsorganisation weltweit etwa 970 Millionen Menschen, also etwa jeden Achten. Erkrankungen wie Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Substanzgebrauchsstörungen stellen weiterhin einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf dar, wobei ein beträchtlicher Anteil der Patienten nicht angemessen auf bestehende Therapien anspricht.

Vor diesem Hintergrund werden psychedelische Therapien zunehmend als potenzielle Optionen für die Behandlung dieser schwer zu behandelnden Erkrankungen erforscht. Der weltweite Jahresmarkt für psychedelische Therapeutika wird von Data Bridge Global Market Research derzeit auf einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich geschätzt, wobei Prognosen ein zweistelliges Wachstum für das kommende Jahrzehnt vorhersagen.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Sektors konzentriert sich BioNxt nicht nur auf einzelne Wirkstoffe, sondern vielmehr auf grundlegende Technologien, die die Dosierungsgenauigkeit, das Patientenerlebnis und die Skalierbarkeit verbessern können, um so die Entwicklung klinisch tragfähiger Therapien für verschiedene Indikationen des zentralen Nervensystems zu unterstützen.

Strategischer Ausblick und nächste Schritte

BioNxt wird weiterhin strategische Möglichkeiten im Zusammenhang mit seiner Plattform für psychedelische Medikamente evaluieren, darunter potenzielle Forschungskooperationen, Lizenzvereinbarungen und Entwicklungswege, die auf das Know-how des Unternehmens im Bereich fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungstechnologien abgestimmt sind.

Alle zukünftigen Aktivitäten unterliegen regulatorischen Erwägungen, der Verfügbarkeit von Ressourcen und den geltenden Lizenzanforderungen für kontrollierte Substanzen.

BioNxt erhebt keinerlei Ansprüche hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit psychedelischer Wirkstoffe. Alle derartigen Substanzen befinden sich weiterhin in der Erprobung und unterliegen der behördlichen Zulassung.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Plattformen für die Verabreichung von Medikamenten der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu seinen proprietären Plattformen gehören sublinguale Dünnfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten und eine neue Plattform für gezielte Chemotherapie, die Krebsmedikamente direkt an Tumore abgibt und gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Ansprechpartner für Investor Relations und Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail:investor.relations@bionxt.com

Telefon: +1 780-818-6422

Web: www.bionxt.com

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Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Entwicklung und zum Fortschritt des Programms des Unternehmens für orale Cladribin-Dünnfilme, zur potenziellen Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit seiner Wirkstoffverabreichungsplattform bei Indikationen des zentralen Nervensystems und bei Autoimmunerkrankungen, einschließlich Multipler Sklerose und Myasthenia gravis, den Umfang und die Stärke des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens, einschließlich seines Patentbestands und seiner Fähigkeit, Schutz in wichtigen Rechtsordnungen zu erlangen und aufrechtzuerhalten, den voraussichtlichen Zeitplan und die Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, potenzielle Zulassungswege sowie potenzielle Möglichkeiten zur Vermarktung, Lizenzierung oder zum Aufbau von Partnerschaften.

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QUELLE: BioNxt Solutions Inc.