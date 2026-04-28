© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildEnde Juni fällt die Entscheidung im Roundup-Drama. Geht Bayer leer aus, bleiben Milliardenrisiken. Gewinnt der Konzern, könnte sich der Knoten endlich lösen. Für Bayer kommt im milliardenschweren Roundup-Rechtsstreit neuer Gegenwind aus den USA. Bei einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zeigten sich die Richter uneins, ob Klagen nach dem Recht einzelner Bundesstaaten trotz bundesweiter Zulassungsregeln zulässig sind. An der Börse wird die Aktie am Dienstag mit Abschlägen von über 4 Prozent gehandelt. Im Zentrum steht die Berufung gegen ein Urteil aus Missouri, in dem dem Kläger John Durnell 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen wurden. Er machte geltend, nach jahrelangem Kontakt mit …Den vollständigen Artikel lesen
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