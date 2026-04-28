Datum der Anmeldung:
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-51/26
Unternehmen:
Gentherm Incorporated, Novi (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über das Modine Performance Technologie Business der Modine Manufactoring Company, Racine (USA)
Produktmärkte:
Temperaturregulierungsysteme für Automobilbereich
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-51/26
Unternehmen:
Gentherm Incorporated, Novi (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über das Modine Performance Technologie Business der Modine Manufactoring Company, Racine (USA)
Produktmärkte:
Temperaturregulierungsysteme für Automobilbereich
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