Zürich - Auf Grundlage der Erkenntnisse von 414 führenden europäischen HR-Verantwortlichen untersucht eine neue Studie von BearingPoint, wie Unternehmen Daten zu ihrer Belegschaft sowie deren Kompetenzen mit Hilfe von HR-Technologien nutzen und damit die Workforce Transformation datenbasiert vorantreiben. Während Unternehmen mit zunehmend dynamischen Qualifikationsanforderungen, Fachkräftemangel und wachsendem Produktivitätsdruck konfrontiert sind, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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