Die geprüften Ergebnisse von FCR Immobilien für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen einen erfolgreichen Übergang zu einem wiederkehrenden Einkommensmodell. Während der EBT auf 6,9 Mio. EUR fiel, bedingt durch das Fehlen von Einmaleffekten aus dem Vorjahr, stieg der FFO auf 7,4 Mio. EUR. Die operative Stärke zeigt sich in einer Belegungsquote von 94,6 % und einer gewichteten durchschnittlichen Mietlaufzeit (WAULT) von 5,9 Jahren. Der Portfoliowert bleibt stabil bei etwa 397 Mio. EUR. Darüber hinaus hat aktives Deleveraging dazu beigetragen, die Nettoverschuldung auf etwa 259 Mio. EUR zu reduzieren, wodurch das LTV auf ca. 65 % gesenkt wurde, nachdem es im Vorjahr über 70 % lag. Obwohl die hohen Zinsaufwendungen von 12 Mio. EUR weiterhin ein zentrales Investitionsrisiko darstellen, ist der Übergang zu einem transparenteren, cash-flow-orientierten Modell bereits in vollem Gange. Angesichts der attraktiven Bewertung und der robusten Einzelhandelsausrichtung bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 22,00 EUR, das zudem eine attraktive Dividende von 0,35 EUR (Rendite ~3 %) bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fcr-immobilien-ag
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