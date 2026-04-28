EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien



28.04.2026 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Salzgitter AG hat heute begonnen, einen Teil ihrer eigenen Aktien zu verkaufen.

Die Salzgitter AG hält derzeit rund 10% des Grundkapitals als eigene Aktien. Mit dem geplanten Verkauf sollen der Freefloat und die Liquidität der Salzgitter-Aktie erhöht werden. In Gesprächen mit Investoren wurde wiederholt deutlich, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen wird.

Vorgesehen ist zunächst rund 3Mio. Aktien zu veräußern. Die Umsetzung erfolgt ohne Zeitdruck und marktschonend. Die Verkaufserlöse erhöhen den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns.

"Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", so Gunnar Groebler, CEO der Salzgitter AG. "Zugleich erweitern wir unseren finanziellen Spielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Das Vorgehen ist bewusst schrittweise und marktschonend angelegt."