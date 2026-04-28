In den monatlichen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes liegt der ID.3 schon länger auf den vorderen Plätzen. Im deutschen Fahrzeug-Bestand hatte aber noch das Tesla Model Y die Nase vorne. Zum 1. Januar 2026 hat der Volkswagen jedoch die Spitze übernommen. Bereits Ende Februar hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Zahlen zum Pkw-Bestand zum Stichtag 1. Januar 2026 veröffentlicht. Damals wurde offiziell bestätigt, dass die reinen Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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