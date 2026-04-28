© Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpaBP liefert starke Zahlen: Der Öl-Riese verdoppelt seinen Gewinn. Aber: Der Gewinnboom basiert auf einem geopolitisch brandgefährlichen Umfeld. Die Aktie legt trotzdem deutlich zu. Der britische Energieriese BP hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Ausgerechnet der Krieg gegen den Iran und die dadurch gestiegenen Öl- und Gaspreise haben dem Öl-Konzern einen kräftigen Schub gegeben. Der bereinigte Nettogewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt und lag auch über der durchschnittlichen LESG-Analystenschätzung von 2,64 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Gewinnmitteilung vom Dienstag hervorgeht. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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