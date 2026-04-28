MDMA-Pionier: Emyria steigert Quartalsumsatz und treibt globale Expansion voran

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) legte am 28. April 2026 für das Märzquartal 2026 Zahlen vor, die den Ausbau des Geschäftsmodells unterstreichen. Der Umsatz lag bei 1,2 Mio. AUD und spiegelt das anhaltende Wachstum der Kliniken sowie eine steigende, von Versicherern finanzierte Patientennachfrage wider. Parallel liefern die klinischen Daten eine wichtige Grundlage für Kostenträger: Mehr als 75% der PTSD-Patienten zeigen langfristig klinisch signifikante Verbesserungen, rund zwei Drittel befinden sich zwölf Monate nach der Behandlung in Remission.

Gleichzeitig gewinnt die nationale Expansion an Tempo. Eine neue Klinik in Victoria steht vor dem Start, der Eintritt in New South Wales rückt näher. Damit adressiert Emyria die größten Patientenmärkte Australiens. Getragen wird dies von einem landesweiten Netzwerk aus über 100 ausgebildeten Therapeuten und Fachärzten.

Auch international öffnet sich das Unternehmen stärker. Ein Investorenprogramm in Europa wurde gestartet, während ein neues Global Partnership Program gezielt internationale Pharma- und Entwicklungsunternehmen anspricht. Rückenwind kommt aus den USA: Politische Initiativen zur Beschleunigung neuartiger Therapien könnten die Nachfrage nach skalierbarer klinischer Infrastruktur deutlich erhöhen.

Vom nationalen Anbieter zur globalen Plattform

Im Berichtszeitraum setzte Emyria seine nationale Expansionsstrategie konsequent um, veröffentlichte neue Langzeitdaten zur PTSD-Behandlung und erweiterte den Zugang für europäische Investoren.

Nach Quartalsende wird eine strategische Entwicklung sichtbar: Mit dem Start des Global Partnership Program wandelt sich Emyria vom nationalen Klinikbetreiber zu einer global relevanten Plattform für die klinische Umsetzung komplexer Therapien. Damit erweitert sich der adressierbare Markt deutlich - weg von reiner Patientenversorgung hin zur Unterstützung internationaler Medikamentenentwicklung und Kommerzialisierung.

Das Unternehmen positioniert sich damit als Lösung für ein wachsendes Nadelöhr: die praktische Umsetzung neuer Therapien in der Fläche.

Empax-Netzwerk wächst - neue Bundesstaaten im Fokus

Das Empax-Kliniknetz wurde im Quartal weiter ausgebaut. Grundlage bleibt ein kapitalarmes, in Krankenhäuser integriertes Modell.

In Perth dient der Standort weiterhin als Referenz: steigende Auslastung, wachsendes Personal und stabile Patientenzahlen liefern die Blaupause für den Rollout.

In Brisbane gewinnt die Klinik nach dem Start versicherungsfinanzierter Behandlungen an Dynamik. Das Modell lässt sich damit auch in anderen Regionen replizieren.

In Victoria schreitet der Aufbau zügig voran. 31 Therapeuten wurden verpflichtet und geschult, mehrere Psychiater eingebunden, die Medikamentenversorgung gesichert und operative Vereinbarungen abgeschlossen. Der Start ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Unterstützt wird die Expansion durch Medibank, was die Skalierbarkeit des Erstattungsmodells unterstreicht.

Klinische Daten stärken Argumente gegenüber Kostenträgern

Neue Langzeitdaten liefern ein klares Bild: Rund 67% der Patienten befinden sich zwölf Monate nach der Behandlung in Remission, etwa 76% erreichen eine klinisch signifikante Verbesserung. Die mediane Erholungszeit liegt bei rund 28 Tagen ab Behandlungsbeginn.

Diese Ergebnisse zeigen eine schnelle und zugleich nachhaltige Wirkung - insbesondere bei schwer behandelbaren Patientengruppen. Für Versicherer, Ärzte und Patienten entsteht damit ein belastbares Nutzenprofil.

Parallel baut Emyria seinen Datenvorsprung aus. Reale Langzeitdaten verbessern Behandlungsprotokolle, erleichtern die Erstattung und unterstützen die Marktdurchdringung.

Skalierbare Infrastruktur als strategischer Vorteil

Die über Jahre aufgebaute Infrastruktur umfasst Klinikprozesse, Personal, Governance und Partnerschaften. Diese Kombination gilt als schwer kopierbar.

Mit mehr als 100 geschulten Fachkräften, bestehenden Krankenhauskooperationen und regulatorischer Erfahrung kann Emyria sowohl klinische Leistungen als auch globale Services ausweiten. Steigende Auslastung und neue Partnerschaften dürften die Umsätze auf dieser Basis weiter antreiben.

Globale Partnerschaften und Expansion nach New South Wales

Nach dem Quartal startete das Global Partnership Program offiziell. Internationale Pharmaunternehmen und CROs erhalten damit Zugang zur Infrastruktur und zum Personal von Emyria, um komplexe Therapien in Studien und später im Markt umzusetzen.

Parallel beschleunigen politische Initiativen in den USA die Forschung an psychedelischen Wirkstoffen. Das erhöht den Bedarf an erprobten klinischen Plattformen.

Emyria hebt hervor, dass es zu den wenigen Anbietern gehört, die klinische Versorgung, reale Patientendaten und Services für Sponsoren in einer Plattform vereinen. Erste Projekte laufen bereits, etwa mit Psyence BioMed in einer Phase-IIB-Studie.

Zudem bereitet das Unternehmen den Eintritt in New South Wales vor. Eine gezielte Rekrutierung von Fachpersonal wurde gestartet. Der Bundesstaat gilt als größter Einzelmarkt Australiens mit hoher Nachfrage durch steigende psychische Erkrankungen und Kosten im Gesundheitssystem.

Ausblick: Wachstumstreiber klar definiert

Für die kommenden Monate nennt Emyria mehrere operative Meilensteine: den Start der Klinik in Victoria, die weitere Auslastung in Brisbane und Perth, den Markteintritt in New South Wales sowie zusätzliche internationale Partnerschaften.

Mit politischem Rückenwind für neue Therapieformen und einem steigenden Bedarf an klinischer Infrastruktur sieht sich das Unternehmen gut positioniert, von dieser Entwicklung zu profitieren.

Finanzen und Managementkommentar

Der Quartalsumsatz lag bei rund 1,2 Mio. AUD, die Zahlungseingänge bei etwa 891.000 AUD. Der operative Cash-Abfluss belief sich auf rund 1,23 Mio. AUD, vor allem aufgrund des Personalaufbaus, der Expansion in Brisbane und der Vorbereitung der Klinik in Melbourne. Zahlungen an nahestehende Parteien betrugen 158.000 AUD.

Executive Chairman Greg Hutchinson ordnet die Entwicklung ein:

"Dieses Quartal stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für Emyria dar, da wir unser nationales klinisches Netzwerk weiter ausbauen und gleichzeitig globale Marktchancen erweitern.

Unsere Fähigkeit, nachhaltige Patientenergebnisse zu liefern, versicherungsbasierte Programme über mehrere Bundesstaaten hinweg auszubauen und nun auch internationale Arzneimittelsponsoren zu unterstützen, zeigt die Stärke und Vielseitigkeit unseres Modells.

Während sich die globale Dynamik zur Beschleunigung von Therapien der nächsten Generation im Bereich der psychischen Gesundheit aufbaut, glauben wir, dass Emyria einzigartig positioniert ist, um eine Schlüsselrolle dabei zu spielen, diese Behandlungen im großen Maßstab zu den Patienten zu bringen.

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Quellen:

ASX:EMD - March 2026 Quarterly Activities Report and Appendix 4C

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