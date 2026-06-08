Von DroneShield bis zu den Gewinnern von morgen: Warum die ASX interessante Chancen für Wachstumsunternehmen bietet.

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Vor zehn Jahren kannten nur wenige europäische Anleger DroneShield (ASX: DRO, ISIN: AU000000DRO2).

Heute zählt das Unternehmen zu den bekanntesten australischen Technologie-Erfolgsgeschichten. Der Spezialist für Drohnenabwehr profitierte von steigenden Verteidigungsausgaben, dem wachsenden Einsatz von Drohnentechnologie und der zunehmenden Nachfrage nach modernen Sicherheitslösungen.

Für viele Investoren wirft dieser Erfolg eine spannende Frage auf:

Welche Unternehmen könnten heute dort stehen, wo DroneShield vor einigen Jahren stand?

Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger zunehmend auf Australien.

Australien als Innovationsstandort

Während die Australian Securities Exchange (ASX) lange vor allem für Rohstoff- und Finanzwerte bekannt war, hat sich der Markt in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

Heute finden Anleger dort zahlreiche innovative Unternehmen aus den Bereichen Verteidigungstechnologie, Künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen, Energietechnologie, Wasserstoff und fortschrittliche Werkstoffe.

Australien genießt dabei einen hervorragenden Ruf für Transparenz, Corporate Governance und hohe regulatorische Standards. Gleichzeitig sind viele ASX-Unternehmen inzwischen auch über deutsche Handelsplätze wie Frankfurt, Tradegate oder Gettex handelbar.

Globale Wachstumstrends im Fokus

Das Interesse vieler Investoren richtet sich auf Unternehmen, die von langfristigen Zukunftstrends profitieren könnten.

Dazu zählen Themen wie Verteidigung und Sicherheit, mentale Gesundheit, Dekarbonisierung, Wasserstofftechnologie und innovative Materialien.

Gerade in diesen Bereichen entstehen häufig Unternehmen, die zunächst nur von einer kleinen Anlegergruppe wahrgenommen werden, bevor sie später deutlich größere Aufmerksamkeit erhalten.

Zwei Unternehmen beim ASX Hidden Champions Webinar

Vor diesem Hintergrund erhalten europäische Investoren beim kommenden ASX Hidden Champions Webinar die Gelegenheit, zwei australische Wachstumsunternehmen näher kennenzulernen.

Emyria Limited (ASX: EMD, ISIN: AU0000073645)

Emyria ist im Bereich mentale Gesundheit und innovative Therapien aktiv. Das Unternehmen verbindet spezialisierte Kliniken mit Datenauswertung und der Entwicklung neuer Behandlungsansätze für psychische Erkrankungen.

Angesichts des weltweit steigenden Bedarfs an modernen Therapieformen wächst das Interesse an diesem Marktsegment kontinuierlich.

Sparc Technologies (ASX: SPN, ISIN: AU0000115750)

Sparc Technologies adressiert gleich mehrere Zukunftsmärkte. Das Unternehmen entwickelt Anwendungen auf Basis von Graphen und engagiert sich gleichzeitig im Bereich grüner Wasserstofftechnologien.

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt die Einführung einer graphenverstärkten Schutzbeschichtung durch den internationalen Konzern AkzoNobel, die auf der ecosparc-Technologie von Sparc basiert.

Direkter Zugang zum Management

Das Webinar bietet Teilnehmern die Möglichkeit, Unternehmensvertreter direkt zu erleben und Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Wachstumsstrategien und zukünftige Meilensteine zu erhalten.

Darüber hinaus können Fragen unmittelbar an das Management gerichtet werden.

Die Geschichte von DroneShield zeigt, dass bedeutende Wachstumsgeschichten häufig lange vor ihrer breiten Wahrnehmung an den Kapitalmärkten beginnen. Für Anleger, die nach den potenziellen Erfolgsgeschichten von morgen suchen, könnte sich daher ein Blick auf Australiens nächste Generation innovativer Wachstumsunternehmen lohnen.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie an ASX Hidden Champions teil - einem exklusiven Webinar, das zwei aufstrebende australische Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, differenzierten Technologien und starkem Wachstumspotenzial für internationale Investoren vorstellt.

Präsentierende Unternehmen Emyria Limited + Emyria ist ein australisches Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere auf psychedelisch unterstützte Therapien für PTSD und Depressionen. Das Unternehmen verzeichnete für das erste Halbjahr des GJ 2026 ein Umsatzwachstum von 136% auf 1,55 Mio. AUD. Für europäische Investoren ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse unter dem Ticker Q84 notiert. Sparc Technologies Limited + Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Beschichtungen sowie Lösungen im Bereich grüner Wasserstoff. Das Flaggschiffprodukt ecosparc verbessert die Korrosionsbeständigkeit industrieller Beschichtungen. Ab Mai 2026 bringt der Kooperationspartner AkzoNobel das damit verbesserte Produkt Interzone 954 kommerziell auf den Markt - für Offshore-Windanlagen, maritime Infrastruktur und die Bergbaubranche. Zum Kalender hinzufügen Google Kalender Outlook Live Jetzt kostenlos registrieren Dienstag, 9. Juni 2026 · 12:00 - 13:00 Uhr · Online-Webinar Zur Anmeldung ?

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Ltd / AU0000115750

sparctechnologies.com.au

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The post Von DroneShield bis zu den Gewinnern von morgen: Warum die ASX interessante Chancen für Wachstumsunternehmen bietet. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000073645,AU0000115750