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HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH veröffentlicht IFRS-Konzernbericht 2025: Starkes operatives Ergebnis bei fortgesetztem Wachstumskurs



28.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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203,7 Millionen Euro erzielt. Der Verschuldungsgrad (LTV) für das Segment Wohnen belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 32 Prozent. Wie im Vorjahr ist ein umfangreiches Nachhaltigkeitskapitel Teil des Lageberichtes im Konzernjahresabschluss. Hier berichtet die HOWOGE zu Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Beschäftigten, Mietenden, Quartieren und Governance.

Wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 Wirtschaftlich war das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgreich: Aufgrund des Bestandswachstums und der Neubautätigkeit stiegen die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung um 8,6 Prozent auf 438,7 Millionen Euro. Auf dieser Basis konnte auch das bereinigte EBITDA (Wohnen) mit 306,4 Millionen Euro (2024: 274,6 Mio. EUR) um 11,6 Prozent gesteigert werden. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Nettozinsaufwendungen und Ertragsteuern ergab sich für das Segment Wohnen mit 203,7 Millionen Euro ein FFO, der um zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Ursächlich für den Rückgang war ein Anstieg in den Zinsaufwendungen. Das Konzernjahresergebnis 2025 beläuft sich auf 877,5 Millionen Euro, nachdem im Jahr 2024 ein Jahresüberschuss von 140 Millionen Euro erzielt wurde. Ein wesentlicher Treiber ist der marktbedingte Anstieg aus der Immobilienbewertung. Der LTV für das Segment Wohnen lag zum 31. Dezember 2025 bei 31,8 Prozent (2024: 28,7 Prozent) und damit deutlich unter der selbst definierten Obergrenze von 50 Prozent. "Das Emittentenrating der HOWOGE wurde auch 2025 wieder durch die beiden internationalen Ratingagenturen Standard & Poor's (A) und Fitch (AA-) - jeweils mit stabilem Ausblick - bestätigt", erläutert Jörg Kotzenbauer. "Damit ist die HOWOGE im Wettbewerbsvergleich exzellent aufgestellt." Die HOWOGE verfügt weiterhin über eine langfristig ausgerichtete und diversifizierte Finanzierungsstruktur zur Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit und des defensiven Risikoprofils. Der gewichtete Durchschnittszins aller Finanzverbindlichkeiten ohne das Segment Schulbau lag zum 31.12.2025 mit rund 1,9 Prozent deutlich unterhalb der aktuellen Marktzinsen. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Finanzverbindlichkeiten betrug zum Bilanzstichtag rund acht Jahre. Portfolioentwicklung Zum 31.12.2025 hatte die Howoge 82.791 Wohnungen im Bestand. Das Bestandswachstum ergab sich im Wesentlichen aus der Integration von rund 4.500 Wohnungen aus dem Erwerb der PRIMA Wohnbauten Privatisierungs-Management GmbH. Darüber hinaus hat die HOWOGE acht Neubauprojekte mit rund 1.200 Wohnungen fertig gestellt und in den Bestand übernommen. Damit ist das Unternehmen aktuell die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft Berlins. Die Nettokaltmiete im Gesamtbestand lag im Jahresdurchschnitt bei 7,02 Euro pro Quadratmeter und blieb damit deutlich unter dem Berliner Marktniveau. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit dem Land Berlin erfolgten im Jahr 2025 moderate Mietanpassungen im Wohnungsbestand. Bei der Wiedervermietung wurden 64,3 Prozent der Wohnungen an Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein vergeben. Der flächenbasierte Wohnungsleerstand lag per 31. Dezember 2025 mit 2,2 Prozent weiterhin auf niedrigem Niveau. Insgesamt investierte die HOWOGE im Geschäftsjahr 2025 rund 530 Millionen Euro in Instandhaltung, Modernisierung und Neubau. Davon entfallen rund 107 Millionen Euro auf die Instandsetzung und Sanierung des Bestandsportfolios. Darüber hinaus ist die HOWOGE weiterhin im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive aktiv. Derzeit ist der Neubau von 26 Schulen sowie die Sanierung von elf Schulstandorten vorgesehen. Im Jahr 2025 erfolgte die Fertigstellung von zwei Schulen. Für 2026 ist die Fertigstellung und Übergabe von fünf weiteren Schulneubauten geplant. Nachhaltigkeitsberichterstattung Die HOWOGE berichtet das zweite Jahr in Folge freiwillig nach dem Europäischen Berichtsstandard ESRS. Die im Jahr 2023 entwickelte Klimastrategie ist ein Schwerpunkt des Nachhaltigkeitsmanagements der HOWOGE. Ziel ist es, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Das bedeutet, dass der Gebäudebestand weniger als drei kg CO 2 e/m² pro Jahr emittiert. Für die Umsetzung dieses Ziels wurden die drei Hebel energetische Sanierung, innovative Anlagetechnik und Erhöhung des Anteils grüner Energieträger identifiziert. Der CO 2 e-Ausstoß des HOWOGE-Gebäudebestands liegt aktuell bei 15,08 kg CO 2 e/m² pro Jahr (2024: 15,49 kg CO 2 /m²). Bereits seit den 1990er Jahren investiert die HOWOGE in die energetische Sanierung ihrer Bestände. Der Anteil der seit 1990 voll- bzw. teilmodernisierten Wohnungen liegt im Berichtszeitraum bei 89,1 Prozent. Die Durchschnittliche Energieeffizienzklasse des Portfolios beträgt C, der Anteil der Energieeffizienzklassen G und H ist sehr gering. Seit 2021 berichtet die HOWOGE zudem nach den Kriterien der EU Taxonomie Verordnung und weist zum vierten Jahr infolge Taxonomiekonformität für bestimmte Wirtschaftsaktivitäten aus. Die Kennzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Als kommunales Wohnungsunternehmen steht neben dem Klimaschutz das soziale Engagement in den Quartieren im Fokus der HOWOGE. Insgesamt 162 Initiativen (2024: 141) und Institutionen erhielten 2025 eine finanzielle Unterstützung. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2026 geht die HOWOGE trotz anhaltender Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld von einer positiven Entwicklung der operativen Ergebnisse aus. Der Fokus liegt auf der Bewirtschaftung des Bestandes sowie dessen Sanierung und auf dem Bau neuer Wohnungen. Die HOWOGE ist dank ihrer robusten Kapitalstruktur gut aufgestellt. Für den Konzern wird ein FFO in einer Bandbreite von 180 bis 200 Millionen Euro erwartet. Über die HOWOGE Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 83.000 Einheiten Wohnungen (Stand: 31.12.2025) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem Neubau und Großsanierungen von Schulen. "Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt." Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.



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