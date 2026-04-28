Die Bayer-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und liegt rund -30% unter dem lokalen Hoch vom Februar. Damit bleibt das Chartbild angeschlagen. Nun stellt sich die Frage, ob sich nach dem Rückschlag eine neue Chance ergibt oder weiterer Druck droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Bayer-Aktie Die Bayer-Aktie konnte zwischen April 2025 und Februar 2026 deutlich zulegen. Vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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