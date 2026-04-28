Es ist ein Schock, der aus dem Nichts kam. Nachdem sich der Kurs der POET Technologies-Aktie innerhalb weniger Tage verdoppelte, halbierte er sich am gestrigen Montag nahezu. Und der Kurskollaps setzt sich auch am Dienstagmorgen im europäischen Handel mit einem zweistelligen Minus fort. Ist der Traum des nächsten KI-Superstars geplatzt und was sollten Anleger jetzt tun? Der Auslöser des Flash Crashs Der Flash-Crash der POET Technologies-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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