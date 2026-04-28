BP ist stärker in das Jahr gestartet als erwartet. Der britische Energiekonzern profitierte von höheren Öl- und Gaspreisen infolge des Kriegs gegen den Iran. Die Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen. Der britische Energiekonzern BP hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,2 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 2,7 Milliarden Euro). Damit hat sich das Ergebnis mehr als verdoppelt. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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