Das Tesla Model Y war einmal das beliebteste Elektroauto in Deutschland. Mittlerweile hat sich ein deutscher Hersteller die Pole-Position gesichert. Im Vergleich zu Verbrennern bleiben E-Fahrzeuge aber weiter hintenan. Teslas Model Y ist nicht mehr das häufigste Elektroauto auf deutschen Straßen. Der VW ID.3 hat seinen Konkurrenten vom Thron gestoßen, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Zum 1. Januar 2026 waren demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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