© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis steckt im Patent-Stress: Entresto bricht ein, Generika drücken auf den Umsatz - und die Aktie reagiert zum Handelsstart deutlich nervös.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis meldete am Dienstag für das erste Quartal einen operativen Kerngewinn, der unter den Markterwartungen lag. Grund dafür war der Wettbewerb durch Generika für das meistverkaufte Herzmedikament Entresto, der den Umsatz belastete. Das bereinigte operative Ergebnis sank im Quartal um 12 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Es lag damit unter den Analystenerwartungen von rund 5,1 Milliarden US-Dollar. Bei Novartis findet der größte Patentablauf in den letzten zwei Jahrzehnten statt, unter anderem auch für Entresto, …Den vollständigen Artikel lesen
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