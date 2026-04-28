YOC AG hat 2025 operativ zugelegt - beim Ergebnis jedoch einen deutlichen Dämpfer kassiert. Während der Umsatz weiter wächst, sorgen Margendruck, schwache Nachfrage und externe Effekte für rote Zahlen. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist das nur ein temporärer Rückschlag - oder ein strukturelles Problem? Wachstum ja - Profitabilität bricht ein Auf den ersten Blick sieht es solide aus: Der Umsatz steigt um 6 % auf 37,1 Mio. Euro. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein deutlich angespannteres Bild. Die Rohertragsmarge fällt spürbar von 47 % auf 42 % - ein herber Rückgang, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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