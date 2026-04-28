Die Commerzbank-Aktie bleibt im Aufwind. Unicredit lässt die Frankfurter nicht vom Haken, doch laut Bloomberg könnten die Italiener noch Konkurrenz bekommen. Die Commerzbank-Aktie hat zum Wochenauftakt weiter zugelegt. Für Auftrieb sorgte eine Kaufempfehlung der Bank of America. Die Analysten erhöhten gleichzeitig das Kursziel von 37 auf 42 Euro und begründeten dies mit dem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum und den steigenden Ausschüttungen der Frankfurter. Eine mögliche Übernahmeprämie könne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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