Der März brachte einen deutlichen Anstieg der Batterieerlöse. Trotz nur moderater Veränderungen im durchschnittlichen Preisniveau sorgte das Zusammenspiel aus solarbedingten Preistälern und fossil getriebenen Preisspitzen für ein deutlich attraktiveres Handelsumfeld. Lennard Wilkening, CEO und Mitgründer von Suena Energy, analysiert die Entwicklungen im März und erklärt, warum insbesondere marktübergreifende Strategien an Bedeutung gewinnen. Der März markiert den Beginn des Frühlings. Mit längeren Tagen werden auch die ersten strukturellen Veränderungen im Strommarkt sichtbar. Während das durchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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