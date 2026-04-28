Chur - Die Künstlerin Katharina Vonow erhält den Bündner Kulturpreis 2026. Zudem werden mehrere Anerkennungs- und Förderungspreise vergeben. Die Regierung verleiht der Künstlerin Katharina Vonow aus Rodels den Bündner Kulturpreis 2026. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert. Die Künstlerin habe als Fotografin und Fotoreporterin Bekanntheit erlangt. Schon früh sei Katharina Vonow in die Welt hinausgezogen. Weiter habe sie sich zur Heilerin und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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