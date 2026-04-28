Von Sonal Desai, CIO bei Franklin Templeton Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran steht weiterhin im Mittelpunkt des Marktinteresses. Es scheint eine unsichere Einstellung der aktiven Feindseligkeiten eingetreten zu sein. Der Ausgang bleibt ungewiss, und es stehen schwierige Verhandlungen bevor. Wir alle versuchen nun, den Schaden für die Weltwirtschaft einzuschätzen und zu beurteilen, wie schnell wir uns davon erholen können. Das ist äusserst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab