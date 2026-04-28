Zürich - Die Vermögen der privaten Haushalte in der Schweiz sind 2025 weiter gestiegen und haben insgesamt die 5-Billionen-Grenze geknackt. Getragen wurde der Anstieg unter anderem von einem höheren Immobilienvermögen. Das Reinvermögen der Privathaushalte stieg um 226 Milliarden oder 4,6 Prozent auf insgesamt 5132 Milliarden Franken per Ende 2025, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Auch die finanziellen Forderungen legten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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