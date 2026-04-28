© Foto: ChatGPT - ChatGPTMutares hat die Jahreszahlen 2025 erstmals testiert vorgelegt. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert bestehen.Der Münchener Beteiligungskonzern Mutares hat sein Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen und die Zahlen erstmals vollständig testiert vorgelegt. Der Konzernumsatz kletterte auf 6,5 Milliarden Euro, nach 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA kletterte von 117,1 Millionen Euro auf 675,3 Millionen Euro. Für Kapitalmarktteilnehmer dürfte der Testat-Aspekt besondere Bedeutung haben: Im Umfeld einer Covenant-Verletzung Ende 2025 - die Anleihegläubiger hatten einem temporären Verzicht bis Ende Juni 2026 zugestimmt - sind vollständig geprüfte …Den vollständigen Artikel lesen
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