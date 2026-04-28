Portofino Resources Inc. hat offiziell ihre Umfirmierung in LatAm Lithium Corp. bekannt gegeben. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen seine strategische Identität schärfen und seine Ambitionen im Bereich der Lithiumexploration, insbesondere in Lateinamerika, deutlicher unterstreichen. Der Handel unter dem neuen Namen und dem neuen Tickersymbol "LALA" (an der TSX Venture Exchange) wird voraussichtlich in Kürze aufgenommen.



Parallel zur Namensänderung hat das Unternehmen eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 4:1 vollzogen. Das bedeutet, dass jeweils vier alte Stammaktien in eine neue Stammaktie umgewandelt wurden. Durch diese Maßnahme reduziert sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien, was darauf abzielt, die Kapitalstruktur zu straffen und die Attraktivität für potenzielle Investoren durch einen optisch höheren Aktienkurs zu steigern.



Die Umbenennung reflektiert den klaren Fokus des Unternehmens auf seine Projekte im "Lithium-Dreieck" Südamerikas. LatAm Lithium Corp. beabsichtigt, seine Explorationsaktivitäten in Regionen wie Argentinien voranzutreiben, um von der weltweit steigenden Nachfrage nach Batterierohstoffen zu profitieren. Trotz des neuen Namens bleiben die bestehenden Managementstrukturen und die operativen Ziele des Unternehmens auf die Wertsteigerung für die Aktionäre durch Rohstoffentdeckungen ausgerichtet.



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