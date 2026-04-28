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Aktuelles zur Fremdfinanzierung durch die KfW IPEX-Bank



28.04.2026 / 11:00 CET/CEST

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28. April 2026 Aktuelles zur Fremdfinanzierung durch die KfW IPEX-Bank EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, aktuelle Informationen zur Fremdfinanzierung für die Erschließung des Epanko-Graphitprojekts (das "Epanko-Projekt") bekannt zu geben. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt, im Rahmen des deutschen Programms für ungebundene Kreditgarantien ("UFK") eine vorrangig besicherte Kreditfazilität in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar für die Erschließung von Epanko zu arrangieren. Der Arbeitsrat des interministeriellen Ausschusses hat eine unverbindliche Zusage gegeben, dass das Epanko-Projekt grundsätzlich für eine Importkreditdeckung im Rahmen des UFK-Programms in Frage kommt. Das UFK-Programm wird von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes bereitgestellt, um die Entwicklung von Schlüsselprojekten zu fördern, welche eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Mineralien gewährleisten können. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist ein Gutachten eines unabhängigen Experten zum Projekt und zur vorgeschlagenen Finanzierungsstruktur erforderlich, um eine vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot zu erhalten. Nach Einreichung des Unabhängigen Ingenieursberichts ("IER") an die KfW IPEX-Bank durch den unabhängigen technischen Berater der Kreditgeber hat das Unternehmen weitere Fragen aus dem Bericht geklärt, um die Fertigstellung des Fremdfinanzierungsmodells über die Bank zu ermöglichen. EcoGraf macht weiterhin starke Fortschritte in mehreren Projektarbeitsbereichen, die sich auf die Fertigstellung der wichtigsten kommerziellen und strukturellen Komponenten der vorgeschlagenen Fremdfinanzierung konzentrieren. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit der KfW IPEX-Bank und deren Beratern zusammen, um die wesentlichen wirtschaftlichen Bedingungen, die Finanzierungsstruktur und die Risikoverteilung zu verfeinern und zu optimieren. Diese Arbeit versetzt EcoGraf in die Lage, Euler Hermes ein robustes und umfassendes Finanzierungspaket vorzulegen, das positive und konstruktive Rückmeldungen im Rahmen des UFK-Genehmigungsverfahrens unterstützt. Der Abschluss dieses letzten Schrittes wird voraussichtlich die formelle Ernennung des unabhängigen Sachverständigen ermöglichen, dessen Bewertung dem interministeriellen Ausschuss der deutschen Bundesregierung vorgelegt wird - ein wichtiger Meilenstein für die Sicherung eines verbindlichen Deckungsangebots. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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