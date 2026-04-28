Die Bundesnetzagentur hat klargestellt, dass für Photovoltaik-Dachanlagen mit Zuschlag in der Juni-Ausschreibung noch keine Netzentgelte mit Finanzierungsfunktion gezahlt werden müssen. Anscheinend gab es entsprechende Befürchtungen potenzieller Bieter. Die Bundesnetzagentur arbeitet aktuell im Zuge des Festlegungsprozesses zur allgemeinen Netzentgeltsystematik (AgNes) an einer neuen Netzentgeltsystematik. Dabei geht es nicht nur darum, wie und wann die Netzentgeltbefreiung für große Batteriespeicher fallen soll, sondern auch darum künftig alle Erzeugungsanlagen an den Netzkosten über Entgelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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