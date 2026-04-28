Zürich - Nach mehreren Jahren kontinuierlichen Wachstums war das Geschäftsjahr 2025 beim Schweizer Software-Unternehmen Adnovum von einem volatilen Marktumfeld und einer spürbaren Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen in Individualsoftware geprägt. Um den Umschichtungen im Markt zu begegnen, hat Adnovum 2025 gezielt in die strategische Neuausrichtung investiert und mit der Akquisition der Unternehmen Koch IT und iSPIN Anfang 2026 ihre Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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