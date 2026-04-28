FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES FILTRONIC PRICE TARGET TO 360 (213) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 940 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5430 (5460) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP STARTS BALFOUR BEATTY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 900 PENCE - EXANE BNP STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP STARTS COMPUTACENTER WITH 'OUTPERFORM' - EXANE BNP STARTS CRANSWICK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5640 PENCE - EXANE BNP STARTS DIPLOMA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 8100 PENCE - EXANE BNP STARTS GENUS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2750 PENCE - EXANE BNP STARTS GREGGS WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1430 PENCE - EXANE BNP STARTS IWG WITH 'OUTPERFORM' - EXANE BNP STARTS JOHNSON SERVICE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - EXANE BNP STARTS KIER GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 240 PENCE - EXANE BNP STARTS MITIE GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 200 PENCE - EXANE BNP STARTS MONY GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 270 PENCE - EXANE BNP STARTS MORGAN SINDALL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5350 PENCE - EXANE BNP STARTS PETS AT HOME WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 205 PENCE - EXANE BNP STARTS SAVILLS WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1240 PENCE - JEFFERIES RAISES TESCO PRICE TARGET TO 460 (430) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 81 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 825 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSP GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 180 PENCE - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 565 (540) PENCE - 'NEUTRAL'
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