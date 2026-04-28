Mit Spannung wurden die Zahlen des Telekommunikationskonzerns Verizon erwartet. Die Aktie tat sich im Vorfeld der Veröffentlichung etwas schwer. Insofern erhoffte man sich durch die Zahlenveröffentlichung positive Impulse.Verizon überrascht mit Ausblick positiv Schauen wir uns den Q1-Bericht im Detail an. Verizon gab den Umsatz im März-Quartal mit 34,440 Mrd. US-Dollar an, nach 33,485 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das Umsatzplus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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