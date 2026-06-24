Alphabet steigt in den Dow Jones auf und verdrängt damit Verizon aus dem Traditionsindex. Für die Google-Mutter ist die Aufnahme ein starkes Signal: Die Wall Street wird zunehmend von Tech-Giganten geprägt. Analysten sehen für die Aktie zudem weiteres Potenzial. Der Dow Jones bekommt mit Alphabet ein weiteres Tech-Schwergewicht: Der Konzern wird in den traditionsreichen US-Leitindex aufgenommen. Verizon muss seinen Platz räumen - ein weiterer Hinweis darauf, wie stark Technologiekonzerne die Wall Street prägen. Vor dem Handelsstart am 29. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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