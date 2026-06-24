© Foto: Richard Drew - APAlphabet zieht in den Dow Jones ein und verdrängt damit Verizon. Für die Google-Mutter ist dies ein Ritterschlag und ein Zeichen dafür, wie stark Tech die Wall Street inzwischen dominiert. Ein Traditionsindex wird neu sortiert. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, wird vor dem Handelsstart am 29. Juni in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Verizon, ein altes Telekom-Schwergewicht, muss hingegen den Index verlassen. Grund ist der niedrige Aktienkurs von Verizon. Der US-Telekommunikationskonzern ist aufgrund seines geringen Kurses aus dem preisgewichteten Index geflogen. Alphabet bringt dagegen deutlich mehr Gewicht auf die Waage: Die Alphabet-Aktie notiert bei rund 350 …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US92343V1044,US2058871029,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US2605661XXX,US78378X1XXX,2455711,US43849R1059Den vollständigen Artikel lesen
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