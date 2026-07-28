Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt und nähert sich 5 Billionen US-Dollar Börsenwert. Doch ein Analyst warnt vor schwachen iPhone-Verkäufen und Kursverlust. Apple hat Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Doch hohe Kosten, schwächere iPhone-Verkäufe und die anspruchsvolle Bewertung erhöhen die Risiken. Die Apple-Aktie gewann am Montag 1,2 Prozent. Nach dem Ausverkauf bei Halbleiter- und Aktien aus dem Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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