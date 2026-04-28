1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EPH Group AG
|Gumpendorfer Straße 26
|1060 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.eph-group.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
104542 28.04.2026 CET/CEST
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